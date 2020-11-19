Употребление рыбы снижает риск развития рака толстой кишки

Регулярное употребление рыбы снижает риск развития рака толстой кишки, считают диетологи.

В результате исследования, проводившегося среди 476 160 человек, выяснилось, что морепродукты оказывают слияние на здоровье человека.

Учёные проанализировали данные пациентов, которые соблюдали различные диеты.

Оказалось, что за 15 лет наблюдений у 6291 участников исследования развивался рак толстой кишки.

У людей, которые три раза в неделю употребляли рыбу, риск развития заболевания снижался на 12%.

Учёные рекомендуют включить в свой рацион такие виды рыб, как тунец и лосось.

Рыба — один из самых вкусных и полезных продуктов в рационе. Даже для тех, кто не слишком жалует обитателей воды на своем столе, всегда можно подобрать вариант.

Ранее "Правда.Ру" писала о самой полезной и доступной для кошелька рыбе.