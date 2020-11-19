Женщины реже попадают к психиатру, чем мужчины

Психиатр Даниил Покровский заявил, что женщины реже мужчин обращаются к врачу-психиатру и, таким образом, чаще выпадают из поля зрения психиатрической службы. Это связано с несколькими причинами.

В первую очередь, мужчины чаще сдают на права, служат в силовых структурах. Также мужчинам необходимо проходить медкомиссию на предмет годности к службе в армии.

Женщины обращаются к психиатру только в крайнем случае.

В условиях пандемии резко выросло количество россиян, нуждающихся в психологической помощи, сообщил в интервью "Правде. Ру" врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

В первую очередь ухудшилось эмоциональное состояние тех, кто и до пандемии испытывал чувство тревоги, страдал от обсессивно-компульсивных расстройств, а также у тех, кто переживал бредовые идеи на предмет инфицирования всех жителей Земли.