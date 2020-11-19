Археологи обнаружили в городе Болье (Великобритания) остатки памятника эпохи бронзового века возрастом более 4000 лет и возможного доисторического поселения. Учёные раскопали большую круглую траншею, которая, возможно, имела большое значение для местного сообщества, сообщает "Профиль". Но специалисты пока не могут объяснить её значение.
"Сооружения с открытыми входами и внутренними помещениями, подобные этому, могли быть местом сбора для проведения ритуалов и церемоний, важных для местного сообщества", — пояснил археолог Джон Милвард.
Учёным удалось найти кремниевые инструменты, фрагменты глиняной посуды обугленные органические продукты. Специалисты обнаружили пять урн с кремированными останками людей. Учёные датировали средним бронзовым веком (между 1500 и 1100 годами до нашей эры).
Исследователи выяснили, что найденная обугленная скорлупа фундука относится к мезолиту или среднему каменному веку. Данный артефакт, как и два кремневых орудия того же периода, были первыми, которые нашли археологи.
"Здесь есть свидетельства регулярных модификаций и очевидной непрерывности использования местности в течение долгого времени. Мы считаем, что этот памятник, возможно, был чем-то большим, чем просто местом захоронения, и играл важную роль в обществе на протяжении многих поколений", — пояснил Милвард.
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