Археологи обнаружили загадочное сооружение возрастом более 4000 лет

Археологи обнаружили в городе Болье (Великобритания) остатки памятника эпохи бронзового века возрастом более 4000 лет и возможного доисторического поселения. Учёные раскопали большую круглую траншею, которая, возможно, имела большое значение для местного сообщества, сообщает "Профиль". Но специалисты пока не могут объяснить её значение.

"Сооружения с открытыми входами и внутренними помещениями, подобные этому, могли быть местом сбора для проведения ритуалов и церемоний, важных для местного сообщества", — пояснил археолог Джон Милвард.

Учёным удалось найти кремниевые инструменты, фрагменты глиняной посуды обугленные органические продукты. Специалисты обнаружили пять урн с кремированными останками людей. Учёные датировали средним бронзовым веком (между 1500 и 1100 годами до нашей эры).

Исследователи выяснили, что найденная обугленная скорлупа фундука относится к мезолиту или среднему каменному веку. Данный артефакт, как и два кремневых орудия того же периода, были первыми, которые нашли археологи.