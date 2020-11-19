Кардиологи назвали неочевидную причину внезапного инфаркта

Сердечный приступ никогда не может возникнуть без причины, заявили врачи. Они рассказали, какие факторы могут к этому привести.

К инфарктам приводят вредные привычки, неправильный образ жизни или хронические заболевания, сообщает Express. Если блокируется артерия, которая снабжает сердце кровью и кислородом, то происходит инфаркт.

Часто это сопровождается симптомами, включающими боль в области груди, распространяющуюся на другие области тела. На такие симптомы нужно срочно реагировать, чтобы не нанести непоправимый вред сердечной мышце.

Сердечный приступ происходит быстро, но причины, которые к нему приводят, обычно развиваются в течение нескольких лет. Хронические заболевания повышают риск смертельного инфаркта. А также сахарный диабет второго типа.

Согласно результатам исследования, которые провели специалисты Европейской ассоциации профилактической кардиологии, более 90% людей с сахарным диабетом второго типа, подвержены более высокому риску смертельных сердечных заболеваний, инсульту в течение десяти лет с начала заболевания.