Перхоть оказалась одним из симптомов болезни Паркинсона

Специалисты британского общества по изучению болезни Паркинсона пришли к выводу, что перхоть может быть одним из симптомов этого опасного нейродегенеративного заболевания, сообщает РИА Новости.

Перхоть — это проявление себорейного дерматита. Если себорея в лёгкой форме, то у пациента появляется перхоть, а если синдром перешёл уже в тяжёлую форму, то кожа головы становится воспалённой и на ней образуются чешуйки.

Учёные обратили внимание на то, что между перхотью и болезнью Паркинсона есть связь, так как себорея чаще наблюдается у людей с этим нейродегенеративным заболеванием. Эксперты пока не могут объяснить эту связь.

Они предполагают, что это может быть связано со специфическими грибками, которые чаще поражают кожу головы людей, страдающих болезнью Паркинсона. Но это ещё нужно доказать.

Ранее врачи перечислили первые "незаметные" симптомы болезни Паркинсона.