Дерматовенеролог: "Эффективной прививки от герпеса не существует"

Клиникам, которые предлагают сделать прививку от герпеса, нельзя доверить, заявил заведующий Центром вирусной патологии кожи Московского центра дерматовенерологии и косметологии Дмитрий Ким.

Дело в том, что эффективной прививки от заражения этим вирусом не существует. Но специалисты из разных стран мира пытаются её разработать.

В случае появления симптомов герпеса нужно обратиться к врачу-дерматовенерологу. Он подберет лечение во избежание осложнений.

Около 30-60% людей к возраста 6-7 лет инфицируется вирусом простого герпеса. Обычно он возникает на губах. К 30 годам уровень инфицирования достигает 90%.

Если человек инфицирован, это ещё не значит, что у него разовьётся заболевание. Только у 20-40% заражённых герпес проявляется на губах. Это происходит у случае снижения иммунитета.