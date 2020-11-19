Неожиданная обнадёживающая "побочка" выявлена у прививки от гриппа

Человек, который делает прививки от гриппа, менее подвержен риску умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.
К такому выводу пришли сотрудники Американской кардиологической службы.
Как сообщает пресс-служба ведомства, ученые проанализировали данные 237 тысяч человек:
"Риск смерти у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, получивших прививку от гриппа, был на 18% меньше, чем у тех, кто от неё отказался", — написано в пресс-релизе.
Также учёные отмечают, что, согласно полученным данным, привитые от гриппа люди на 13% реже "имеют проблемы с сердцем".
К слову, насчёт эффективности прививки от самого гриппа, мнение учёных разнятся. Так, например:
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