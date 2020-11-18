Около 2% населения планеты страдают аритмией, среди людей старше 50 лет - до 15%. Даже современные лекарства не всегда могут помочь в случае нарушения сердечного ритма. О том, как распознать аритмию на ранней стадии, в интервью "Правде.Ру" директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Филипп Юрьевич Копылов.

"Ситуация такова, что в подавляющем большинстве случаев человек своего сердцебиения не чувствует. Если после пробежки начинает чувствовать, что у него сердце бьётся.

Когда начинается неровное сердцебиение, тоже не всегда человек это чувствует.

Первым признаком того, что у человека неправильный ритм сердца, может быть обморок или потеря сознания. Также на неправильный ритм сердца могут указывать какие-то секундные головокружения, помутнение сознания.

Резко возникающая слабость или одышка тоже могут быть симптомами сбоя сердечного ритма.

В целом, если такие симптомы возникают, то, конечно, нужно обратиться к врачу для того, чтобы понять, что происходит. И, конечно, если вдруг человек почувствовал сердцебиение и особенно неровное сердцебиение или слишком быстрое сердцебиение, или какие-то пропуски в ударе сердца, то, конечно, это повод для консультации со специалистом", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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