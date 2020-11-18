У многих людей после 50 лет ухудшается зрение.
Учёные объяснили, почему это происходит и можно ли его восстановить.
По словам экспертов, всё дело в образовании отложений белка и кальция на задних стенках глаз.
Это открытие было сделано ещё в 2015 году учёными из Великобритании.
К образованию амелотина приводит дефицит питательных веществ. Если выработку белка блокировать, то можно будет предотвратить отложение кальция и замедлить процесс деградации жёлтого пятна. Это позволит улучшить доступ кислорода и питательных веществ к светочувствительным клеткам сетчатки и вернуть остроту зрения.
В настоящее время британские специалисты пытаются разработать методы остановки выработки амелотина. Если они смогут это сделать, то у получившего лечение пациента не будет падать зрение.
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