Диетолог назвала два типа людей, которым не стоит пить молоко

В состав молока входят сахар и белок, которые могут быть опасны для некоторых категорий людей.

"Есть два типа людей, которые на самом деле подвергают свой организм серьезному испытанию, когда пьют молоко в больших объемах. В остальных случаях отказ от молока рекомендовать нельзя", — сообщила в интервью журналу "Слово и Дело" заведующая отделением клинической диетологии ГКБ имени Виноградова Юлия Пигарева.

К первой категории относятся люди с непереносимостью лактозы.

"Лактоза — это молочный сахар, который не расщепляется в организме некоторых людей. Если в организме не синтезируется специальный фермент, расщепляющий лактозу, то речь идет о непереносимости молока. Это состояние может проявляться в виде вздутия и болей в животе после употребления молока. Иногда из-за непереносимости возникают кожные реакции", — объяснила специалист.

Вторая группа людей, которым следует отказаться от употребления молока, — страдающие от аллергии на молочный белок. Обычно это состояние сопровождается такими же симптомами, как и непереносимость лактозы.