Вирусолог Чепурнов: "Ковид не исчезнет из нашей жизни"

Снизить рост заболеваемости коронавирусом можно будет не раньше следующего года, и то, если вакцины окажутся достаточно эффективными.

"Если с вакцинами всё будет благополучно, слава богу, у нас их много выходит на рынок, и, если они будут достаточно эффективны, то остроту событий нам снять удастся. Но в остальном напряжение и коронавирусное присутствие останется, и останется очень надолго, потому что ни для одной из вакцин не обещано стопроцентного результата. Да, такое, скорее всего, и невозможно", — сообщил в интервью NN вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

Своё мнение эксперт обосновал тем, что огромное количество людей переносят COVID-19 бессимптомно, поэтому очень много скрытых носителей вируса.

"Подтверждением этого является то, что происходит сегодня в Китае. При всём том, что в целом они покончили с коронавирусом, периодически у них возникают вспышки. Скрытыми носителями могут быть не только люди, возможны и природные очаги — и это не только норки, о которых столько писалось, но и другие животные, в том числе домашние. "Резервуаров" поддержания в человеческой популяции этого вируса достаточно много", — пояснил он.

В связи с тем, что у человека, переболевшего коронавирусом, не очень стойкий иммунитет, не факт, что вакцина сможет обеспечить длительную защиту от заболевания.