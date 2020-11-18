Эпидемиолог призвала не использовать антисептик после мытья рук

На фоне пандемии многие люди постоянно обрабатывают руки антисептиком, даже после того, как помыли руки с мылом.

Но это может быть опасно для здоровья, сообщила заместитель главного врача по эпидемиологической работе ФГБУ НИИ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, доктор медицинских наук Ольга Ершова.

Цель гигиены рук не том, чтобы они были стерильными, а в том, чтобы удалить лишние загрязнения, подчеркнула специалист.

У медработников, которые постоянно делают данную обработку, развивается контактный дерматит. Это заболевание может привести к тому, что врача или медсестру отстранят от работы.

"Одновременное использование мыла и антисептика агрессивно действует на липидный кожный слой, а вода способствует его вымыванию", — пояснила врач.

У людей, помывших руки и обработавших их дополнительно антисептиком, возникает чувство жжения.

Тогда они перестают пользоваться спиртосодержащими растворами, и оставляют только частое мытьё. Но это ещё больше ухудшает проблему, так как повреждённый липидный слой продолжает вымываться.

Ольга Ершова советует разделить эти процедуры: не пользоваться антисептиком после мытья рук, и наоборот.