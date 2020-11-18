Диетолог Келли Джонс: "Мужчинам необязательно сидеть на мясной диете"

Американские диетологи изучили мужское питание и перечислили самые главные ошибки рациона мужчин. Мужчины, которые их исправят, смогут заметно улучшить состояние своего здоровья и повысить качество жизни, сообщает портал Med-heal.ru.

По словам экспертов, мужчины, выполняющие физическую работу, убеждены в том, что им нужно больше белковой пищи. Но такой подход скрывает в себе множество опасностей.

"Совсем не обязательно сидеть на мясной диете, чтобы поддерживать свои мышцы в форме. Возможности организма в усвоении белка весьма ограничены, поэтому меню должно быть сбалансированным и включать не только протеины, но и углеводы", — отмечает диетолог Келли Джонс.

Также нужно помнить о том, что пища животного происхождения является источником жира, чрезмерное употребление которого может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Употребление животного жира необходимо ограничить — и это особенно актуально для мужчин, которые любят мясо", — отмечает Джонс.

Мясо не является единственный источником белков. Мужчинам следует включить в рацион морепродукты, так как в них содержатся протеины и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для нормальной работы сердца.