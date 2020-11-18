Россияне смогут вызвать скорую помощь по SMS

В России хотят внедрить систему вызова скорой помощи по SMS. С данной инициативой выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

В своём обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко он упомянул о призыве Михаила Мишустина минимизировать срок ответа служб скорой помощи на вызовы пациентов в связи с повышенной нагрузкой на систему здравоохранения.

Отправка SMS-сообщения позволит решить эту проблему, считает Курдесов.

"Прошу вас рассмотреть целесообразность системы обращения в службу скорой помощи посредством отправки СМС-сообщения, которой сможет воспользоваться любой гражданин", — говорится в тексте обращения.

В некоторых населённых пунктах данный способ вызова скорой помощи доступен для глухонемых пациентов.

При отправке SMS человеку не приходится тратить время на дозвон, время отправления сообщения фиксируется, оператор может быстро обработать информацию и в случае необходимости перезвонить пациенту.