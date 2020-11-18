Доказана связь между болезнью Альцгеймера и микрофлорой кишечника

В кишечнике человека есть бактерии, способствующие возникновению воспалительной реакции, в результате которой в клетках мозга накапливается амилоидный белок. Именно он приводит к дегенерации, сообщает портал Med-heal.ru.

В ходе исследования учёные доказали, что некоторые кишечные бактерии проникают в кровь и головной мозг. Там они меняют работу нейронов, провоцируя образование внутри них амилоидных бляшек. Специалисты доказали существование связи между кишечными микроорганизмами и амилоидными бляшками в мозге.

"Изучая биологический материал людей с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными поражениями, мы обнаружили липосахариды, которые обычно присутствуют на клеточных стенках бактерий в очагах воспаления. Речь идет о бактериях, населяющих в том числе и кишечный микробиом человека. Наше открытие указывает на то, что между кишечными микробами и поражением нервной системы существует четкая корреляция", — пояснили авторы исследования.

Сейчас учёные намерены выявить, какие именно микробы, отвечающие за выработку белков, провоцируют дегенерацию нейронов. Эксперты предполагают, что в перспективе это позволит создать новые способы лечения болезни Альцгеймера.