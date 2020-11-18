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Витамин B9 необходим для нормальной работы сердца

Врачи рассказали, какая пищевая добавка является самой полезной для работы сердца.

Витамин B9 необходим для нормальной работы сердца

Учёные провели ряд исследований и выяснили, что это фолиевая кислота, или витамин B9. Приём данного препарата сокращает содержание опасных аминокислот.

В ходе эксперимента специалисты обследовали 10 789 пациентов с повышенным артериальным давлением. Их разделили на две группы. Участники первой группы принимали витамин B9, а участникам второй давали обычную добавку. Наблюдения проводились в течение четырёх лет.

В результате у первой группы риск возникновения инсульта снизился на 73%. Среди пациентов, принимавших фолиевую кислоту, инсульт произошёл 161 человека, в другой группе — у 210 человек.

Ранее медики назвали продукты, которые могли бы предотвратить более 50% смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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