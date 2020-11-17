Переболевшим COVID-19 нельзя ходить в баню

Врач Глеб Глебов из Уфы рассказал, чего нельзя делать пациентам, переболевшим коронавирусом. Так, таким людям нельзя переохлаждаться и перегреваться.

Глебов работает в клинико-диагностическом инфекционном центре для больных COVID-19 в селе Зубово. У многих людей коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, но это не значит, что не стоит уделять внимание своему здоровью.

Врач рекомендует сдать анализы. Некоторым пациентам на основании полученных результатов он и его коллеги назначали приём антикоагулянтов и витамина D. Антикоагулянты обычно выписывают пациентам с большим количеством тромбозов.

"Нельзя переохлаждаться и перегреваться, например, ходить в бани. Если ходите в бассейн, то не надо начинать резко много плавать, а лучше воздержаться", — предупредил врач.

Также Глебов не рекомендует переболевшим COVID-19 сразу возвращаться к занятиям спортом. Возобновлять физические нагрузки нужно постепенно.