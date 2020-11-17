У мужчин с лишним весом вырабатывается меньше тестостерона

Между весом человека и его либидо есть чёткая взаимосвязь, поэтому от того, насколько повышен или занижен вес, зависит выработка половых гормонов, которые отвечают за либидо человека, утверждает врач-диетолог Марина Аплетаева.

Врач-сексолог, психолог Юрий Левченко считает, в данном случае прямой связи нет, но есть прямая связь между тестостероном и либидо.