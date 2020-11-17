Между весом человека и его либидо есть чёткая взаимосвязь, поэтому от того, насколько повышен или занижен вес, зависит выработка половых гормонов, которые отвечают за либидо человека, утверждает врач-диетолог Марина Аплетаева.
Врач-сексолог, психолог Юрий Левченко считает, в данном случае прямой связи нет, но есть прямая связь между тестостероном и либидо.
"При повышенном весе, действительно, меньше вырабатывается тестостерона. Всё дело в этом. Почему это происходит? Из-за повышенного веса, из-за того, что съел.
Конечно, есть определённая зависимость. Уровень тестостерона можно легко проверить.
Бывает, что люди бодибилдингом занимаются, и при этом у них низкий уровень тестостерона. А бывает, что человек физически слабый, но при этом у него высокий уровень тестостерона", — пояснил собеседник "Правды.Ру".
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