Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему тянет на сладкое

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik объяснила, как часто можно есть сладкое.

"Человек должен себя баловать и не чувствовать себя суперменом, нужно балансировать", — сообщила специалист.

Соломатина пояснила, что если человеку постоянно хочется съесть что-то сладкое, это может говорить о нехватке каких-либо элементов.

"Прежде всего, это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B", — считает эксперт.

Также это может говорить о стрессе и нехватке энергии.

"Причина может быть в редком питании, или, например, человек поздно ложится, недосыпает. Это может быть и скрытая инфекция. В холодное время года человеку часто не хватает энергии и хочется согреться. Восполнить энергию обычно хорошо помогает что-то жирное, сладкое, тягучее", — добавила Соломатина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тяга к сладкому вызвана проблемами в отношениях с матерью.

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