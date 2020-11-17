Доктор Мясников не видит опасности в мутации COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию о мутации коронавируса. Ранее статья на эту тему была опубликована в журнале Cell. Авторы статьи утверждают, что в мире активно распространяется мутировавший штамм под маркировкой D614G, который пришёл на смену "уханьскому".

В лабораторных условиях обнаруженная мутация показала склонность к быстрому распространению. Но в условиях реальной жизни это не подтверждается, пояснил Александр Мясников.

Несмотря на появление мутации уровень смертности остался на прежнем уровне.

Можно даже сказать, что относительно растущего количества положительных тестов, она снижается. Александр Мясников считает, что идет закономерный процесс вырождения вируса в ОРЗ.

Ранее Александр Мясников перечислил главные ошибки россиян при лечении COVID-19.