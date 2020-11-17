Онкологи назвали скрытые симптомы рака лёгких

Онкологи Фонда Роя Кастла по борьбе с раком лёгкого в Великобритании выявили ряд новых признаков, которые могут говорить о развитии опасного заболевания, сообщает Express.

К числу таких симптомов относится снижение веса, а также частые инфекционные заболевания грудной клетки. Кроме того, о развитии рака лёгких может говорить изменение формы кончиков пальцев или их увеличение. Это происходит из-за снижения уровня кислорода в крови.

Кроме того, медики рекомендуют обратиться к специалисту тем, у кого возник отёк лица. Злокачественное образование может распространяться на лимфоузлы или своим давлением спровоцировать обструкцию верхней полой вены.

Также к числу выявленных симптомов относятся боли в области спины и плеч.

Ранее специалисты рассказали, какие сигналы организма могут говорить о начале развития рака желудка.