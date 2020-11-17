Продукты-антидепрессанты: правила питания при депрессии

Учёные провели исследование, которое показало, что развитие депрессии может быть тесно связано с воспалительными процессами внутри организма. Профессор Питер Виштон рассказал, употребление каких продуктов позволит уменьшить и избавиться от этого состояния.

В первую очередь в рацион нужно включить ферментированную пищу. Способ ферментации используется при производстве большого количества продуктов, в том числе йогурта, кимчи и квашеной капусты. Эти продукты являются источником лактобактерий, которые превращают крахмал и сахар в молочную кислоту.

У людей, которые употребляют ферментированные продукты, реже развивается депрессия. Но на каждого человека они могут влиять по-разному.

Выполнение физических упражнений также снижает риск развития депрессии. Они способствуют выработке серотонина, так называемого гормона счастья. Данные способы могут быть эффективны при лёгкой форме депрессии. Но если такое состояние не проходит в течение нескольких недель, нужно обратиться за помощью к специалисту.