Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 выступила с критикой в адрес местных медиков.

Её возмутило то, что процесс выписки коронавирусных больных идёт очень медленно. В больницах региона нет мест.

"Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост. Сколько сегодня? 258 за сегодняшние сутки! Новый антирекорд!

Почему в эти сутки, в ночь, КМЦ развлекались с этими пациентами, которых не знали куда везти? Почему им дали распоряжение, что эти пациенты должны оставаться на амбулаторном уровне?" — цитирует слова Ванчиковой портал "Чита.ру".