Чеснок эффективен при выпадении волос — исследование

Проблема выпадения волос актуальная для многих людей. Причины могут быть разные — как влияние наследственности, так и воздействие окружающей среды.

Учёные уже много лет пытаются выяснить, по каким причинам выпадают волосы. В связи с этим не стоит доверять всем средствам, которые якобы помогают избавиться от этой проблемы, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Kufa Medical Journal.

Недавно учёные провели исследования, в результате которых им удалось выяснить, что экстракт чеснока положительно влияет на выпадение волос.

Очаговая алопеция представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма атакует волосяные фолликулы, из-за чего и выпадают волосы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что корейским учёным удалось открыть "древнейшее" эффективное средство для роста волос.﻿