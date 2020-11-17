Проблема выпадения волос актуальная для многих людей. Причины могут быть разные — как влияние наследственности, так и воздействие окружающей среды.
Учёные уже много лет пытаются выяснить, по каким причинам выпадают волосы. В связи с этим не стоит доверять всем средствам, которые якобы помогают избавиться от этой проблемы, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Kufa Medical Journal.
Недавно учёные провели исследования, в результате которых им удалось выяснить, что экстракт чеснока положительно влияет на выпадение волос.
Очаговая алопеция представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма атакует волосяные фолликулы, из-за чего и выпадают волосы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что корейским учёным удалось открыть "древнейшее" эффективное средство для роста волос.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.