"Сибирскую" мутацию коронавирусной инфекции зафиксировал центр "Вектор".
Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на анонимный источник, который отметил, что данная мутация не представляет угрозы.
"Вирусы вообще мутируют достаточно легко. Мутация — это обычное состояние вируса. В большинстве случаев мутация ухудшает способность вируса размножаться и вызывать патогенное действие. Такие мутации отбрасываются. Отбираются те, которые улучшают размножение вируса, не усиливая его патогенность", — пояснил источник.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.