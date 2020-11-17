"Сибирская" мутация коронавируса не опасна

"Сибирскую" мутацию коронавирусной инфекции зафиксировал центр "Вектор".

Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на анонимный источник, который отметил, что данная мутация не представляет угрозы.