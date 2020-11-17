Люди пенсионного возраста тяжелее переносят COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, какой возраст является самым опасным для заражения COVID-19. По его словам, коронавирус протекает тяжелее у людей пожилого возраста. Он отметил, что у людей старше 60 лет чаще наблюдаются осложнения, сообщает сайт Радио "Комсомольская правда".

"Причём каждое десятилетие у пациентов старше 70 лет количество осложнений добавляется в два раза, старше 80 лет — ещё", — пояснил он.

В этом году стало больше пациентов с коронавирусной пневмонией.

Врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале призвал людей, заболевших COVID-19, не паниковать и помнить о том, что в 90% случаев это заболевание проходит без специального лечения.

Он напомнил, что не нужно колоть кроверазжижающие препараты, принимать антибиотики или делать компьютерную томографию.

Ранее Минздрав составил список лекарств для профилактики COVID-19.

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