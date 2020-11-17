Врачи предложили консультировать больных COVID-19 онлайн

Российские врачи совместно со специалистами Общероссийского народного фронта выступили с инициативой ввести для заражённых коронавирусом онлайн-консультации.

В настоящее время идёт поиск единой онлайн-платформы, сообщает NEWS. ru.

Многие российские граждане очень переживают из-за угрозы заражения коронавирусом, поэтому они в паники начинают звонить в больницу, не дожидаясь результатов анализа.

Для того чтобы снизить нагрузку на врачей поликлиник, которые не могут одновременно проводить очный приём и онлайн-консультацию, медики и волонтёры предложили свои услуги для виртуальных консультаций.

Сейчас в программе онлайн-консультирования задействовано несколько тысяч волонтёров-медиков по всей России. По словам врачей, людям важна не только медицинская, но и психологическая помощь.

Ранее Минздрав России опубликовал рекомендации для профилактики коронавируса.