Следующим регионом России, где введут жёсткий локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, может стать Карелия.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, власти региона будут вынуждены вводить жёсткие меры, если жители и бизнес не будут соблюдать ограничения.
"Мы призываем всех и особенно бизнес — если вы хотите через месяц работать, извольте соблюдать те правила, которые установлены, к которым мы вернулись", — призвал Парфенчиков.
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