Карелия может стать следующим регионом, где введут локдаун

Следующим регионом России, где введут жёсткий локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, может стать Карелия.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, власти региона будут вынуждены вводить жёсткие меры, если жители и бизнес не будут соблюдать ограничения.