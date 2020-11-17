Загрязнённый воздух повышает риск смерти от COVID-19

У людей, проживающих в экологически неблагоприятных регионах, выше риск летального исхода от коронавируса, сообщает ToDay News Ufa.

К такому выводу пришли учёные из Гарвардского университета ToDay News Ufa.

Специалисты провели исследование, чтобы выяснить, как частицы размером в 2,5 микрометра влияют на течение заболевания.

Оказалось, что даже небольшое количество PM2,5 на один микрограмм на кубический метр повышает риск летального исхода на 11%.

Авторы исследования сообщили, что если рассматривать два региона, один из которых сильно загрязнён, а другой нет, то получается, что смертность выше в первом. Исследования проводились в апреле этого года. За этот период учёные изучили качество воздуха во многих китайских городах. На момент изоляции уровень PM2,5 снизился на 17%.

Эксперты считают, что если сократить объём выбросов в атмосферу, это спасёт жизни многим людям.