Кому не нужно делать тест на COVID-19?

Россиянам, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, не нужно делать тест после 14-дневной самоизоляции, сообщил в интервью "Парламентской газете" член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19", — говорится в постановлении.

Круглый пояснил, что если в течение 14 дней у человека не появились симптомы коронавируса, то сдавать смысл не имеет смысла.

"Две недели — это достаточный срок, чтобы понять, заболел человек или нет. Но если есть какие-то симптомы, повышение температуры, потеря обоняния, в этом случае нужен тест", — сказал он.

Сенатор считает, что постановление Роспотребнадзора вполне логично, тем более что сейчас выявляется много больных. ﻿