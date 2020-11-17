Коронавирус скорее всего косвенно влияет на выпадение волос. Такое мнение радио Sputnik высказал врач-трихолог Георгий Абрамов.

По его словам, волосы выпадают не из-за самого недуга, а из-за стресса, который испытывают заболевшие.

"Сегодня на 100% доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс. Когда мы говорим про стресс, то надо понимать, что поход на работу, где начальник дурак — это не стресс, это обычная нормальная жизнь. Стресс выходит за рамки совсем уже очень далеко. Пандемия, которая есть, к сожалению, на некоторых влияет очень сильно", — пояснил специалист.