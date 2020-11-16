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Врачи "воскресили" американца через 45 минут после остановки сердца

В США врачам медицинского центра в Сиэтле удалось вернуть к жизни пациента, у которого остановилось сердце. Мужчина потерял сознание в горах Маунт-Рейнир. Там его и обнаружили спасатели.

Врачи "воскресили" американца через 45 минут после остановки сердца

Пострадавшегому доставили в больницу, там его сердце остановилось. Несмотря на это, медики смогли оживить пациента спустя 45 минут после наступления фактической смерти, сообщает Seattle Times.

Медики сделал ему искусственное дыхание и подключили бессознательного туриста к аппарату, насыщающему кровь кислородом. Это помогло сделать невозможное, а именно вернуть к жизни умершего пациента.

Спасённый мужчина поблагодарил врачей на высококвалифицированную медицинскую помощь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские специалисты создали "умный" искусственный сердечный пластырь, состоящий из децеллюляризованной сердечной ткани свиньи. Он поможет предотвратить новые случаи сердечного приступа.

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