Уровень витамина D во время беременности влияет на IQ будущего ребёнка

Учёные пришли к выводу, что за уровень интеллекта у детей может отвечать витамин, который находится в организме беременных женщин. Основная проблема в том, что у многих людей наблюдается его дефицит.

Результаты исследования специалисты опубликовали в Journal of Nutrition.

Эксперты выявили зависимость между уровнем витамина D у матери и умственными способностями детей.

"Наша работа направлена на повышение осведомленности об этой проблеме и демонстрации долгосрочного воздействия пренатального витамина D на ребенка и его нейрокогнитивное развитие", — сообщила ведущий автор работы Мелисса Мелоу.

У 46% матерей, принявших участие в исследовании, был выявлен дефицит витамина D во время беременности. В процессе дальнейших наблюдений была установлена чёткая связь между данным показателем и более высоким IQ у детей 4-6 лет, сообщает PsyBlog.

Пока учёные не могут объяснить, как именно данное вещество влияет на мозг, поэтому намерены провели ещё ряд исследований.

В период беременности особенно важно уделять внимание питанию. Для того чтобы восполнить его дефицит, они советуют употреблять больше жирной рыбы, яиц и молока.