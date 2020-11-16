Диетолог перечислила продукты для снижения аппетита

Употребление определённых продуктов способствует снижению аппетита. Врач-диетолог Инна Заикина составила меню, которое поможет уменьшить тягу к еде.

Пищевой рацион человека обеспечивает организм полезными для здоровья макро- и микроэлементами. Употребление некоторых продуктов способствует активизации выработки нейромедиаторов, которые положительно влияют на эмоциональный фон. В частности, для снижения аппетита нужен так называемый "гормон счастья" - эндорфин.

"Гормоны счастья, эйфории, вырабатываются клетками мозга и нервной системы, оказывают сильное обезболивающее, противошоковое и антистрессовое действие, понижают аппетит", — сообщила Заикина в интервью Nation News.

К продуктам, снижающим аппетит, относятся чёрный шоколад, женьшень, перец чили и другие острые специи. Они повышает уровень эндорфинов. Также в рацион стоит включить брокколи и чечевицу.