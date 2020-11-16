При COVID-19 у пациентов в 30 раз чаще пропадает обоняние

Одним из признаков COVID-19 является потеря человеком обоняния. Учёные из Гарвардской медицинской школы объяснили, почему у людей, заражённых коронавирусом, это происходит.

Результаты исследования специалисты опубликовали в журнале Science Advances. Согласно данным исследования, вирус влияет не на чувствительные нейроны, а на работу поддерживающих клеток, которые нужны для обеспечения нормальной работы обонятельных клеток. Заражение вирусом ещё не говорит о повреждении нейронных сетей, что, в свою очередь, не приводит к тому, что человек перестаёт чувствовать запахи. Поэтому после выздоровления нейронам, которые отвечают за обоняние, не нужно заново перестраиваться.

При заражении COVID-19 у пациентов почти в 30 раз чаще пропадает обоняние, при этом данный симптом проходит через несколько недель, в отличие от инфекций, поражающих нейронные связи.