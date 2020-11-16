Соцработникам разрешат отказывать в помощи тяжелобольным гражданам

Соцработники получат право отказывать от ухода за гражданами, у которых обнаружены острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжёлая форма туберкулеза или онкологическое заболевание, сообщают "Известия".

Согласно законопроекту, который Госдума может принять в декабре, отказ в предоставлении социальных услуг возможен только при наличии соответствующего заключения медучреждения. Если же гражданин предоставит заключение о том, что диагноз с него снят, то оказание социальных услуг будет возобновлено.

Эксперты считают, что данный законопроект решает только часть проблемы, ведь заменить соцработников никто не сможет, поэтому многие пожилые люди останутся без помощи.

"В этой инициативе есть резон, но если больному человеку некому оказать помощь, мы же не можем его бросить. Миллионы женщин и мужчин в России живут в одиночку. Пришли врачи — посмотрели, вылечили, а кто ему продукты купит?" — спрашивает представитель фракции, глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов.

Российское правительство поддержало данное предложение, но его ещё будут дорабатывать.