Боли в спине могут говорить о заражении COVID-19

Врачи пришли к выводу, что коронавирусная инфекция может вызывать боли различного характера в области спины. Так, COVID-19 оказывает влияние на опорно-двигательный аппарат и провоцировать миалгию.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения проанализировали 56 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 в Китае. В результате выяснилось, что около 15% инфицированных испытывали боли в области спины и в суставах.

Миалгия сопровождается болевыми ощущениями в спине, которые затрагивают связки и сухожилия. Пациентов с данными симптомами беспокоит сильная слабость.

Как правило, таким людям выписывают стандартные обезболивающие препараты.

Считается, что при снижении вирусной нагрузки на организм уменьшается мышечная боль.

До 76% людей в год испытывают боль в спине. Данная статистика затрагивает людей всех возрастов и профессий. Причины боли могут быть различными, одна из них — остеохондроз позвоночника.

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