Пандемию коронавируса в России можно остановить за две недели, считает врач-иммунолог Владимир Болибок. Для этого, по мнению специалиста, нужно чтобы власти посадили людей по домам и запретили им куда-либо выходить. Именно так удалось стабилизировать ситуацию в Китае, Вьетнаме и Южной Корее.
Когда все заражённые разобщены и находятся на карантине, эпидемия останавливается.
Вирус не может жить в организме вечно: либо человек умирает вместе с инфекцией, либо организм справляется с ней и выздоравливает.
Болибок сравнил COVID-19 с "испанкой" — пандемией гриппа в 1918–1920-х годах. Тогда было три волны эпидемии: весенняя, осенне-зимняя и затем после лета — осенне-зимне-весенняя.
Вторая вспышка была самой тяжёлой, так как не был сформирован коллективный иммунитет.
"Сейчас ничего не изменилось", — констатировал врач.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.