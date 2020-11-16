"Посадить людей по домам": врач раскрыл способ остановить пандемию

Пандемию коронавируса в России можно остановить за две недели, считает врач-иммунолог Владимир Болибок. Для этого, по мнению специалиста, нужно чтобы власти посадили людей по домам и запретили им куда-либо выходить. Именно так удалось стабилизировать ситуацию в Китае, Вьетнаме и Южной Корее.

Когда все заражённые разобщены и находятся на карантине, эпидемия останавливается.

Вирус не может жить в организме вечно: либо человек умирает вместе с инфекцией, либо организм справляется с ней и выздоравливает.

Болибок сравнил COVID-19 с "испанкой" — пандемией гриппа в 1918–1920-х годах. Тогда было три волны эпидемии: весенняя, осенне-зимняя и затем после лета — осенне-зимне-весенняя.

Вторая вспышка была самой тяжёлой, так как не был сформирован коллективный иммунитет.