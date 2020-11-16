Диетолог раскрыла влияние лишнего веса на либидо мужчин

Между весом человека и его либидо есть чёткая взаимосвязь, поэтому от того, насколько повышен или занижен вес, зависит выработка половых гормонов, которые отвечают за либидо человека, рассказала в интервью Nation News врач-диетолог Марина Аплетаева.

"Дефицит массы тела, который чаще встречается у девушек, может привести к снижению либидо. Физиологическое желание отсутствует, потому что при недостатке веса происходит нарушение гормональной функции", — пояснила специалист.

Многие компоненты, которые входят в состав пищи, активизируют выработку стероидных гормонов, к которым относятся половые гормоны, отвечающие за желание интимной близости.