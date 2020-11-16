Срок восстановления организма после коронавирусной инфекции должен составлять два-три месяца. О том, какие рекомендации следует соблюдать пациентам, выздоровевшим после COVID-19, в интервью "Правде.Ру" рассказал первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Государственной думы Федот Тумусов.

"Коронавирус — очень коварное заболевание. Сейчас большое количество заболевших, поэтому на самом деле людей выписывают недолеченными, чтобы быстрее освободить койко-место.

Даже если объективные показатели стали нормальными, ещё неизвестно, каким образом этот коронавирус будет влиять на другие органы человека, поэтому надо обязательно уделить огромное влияние реабилитации конкретного человека.

Что такое реабилитация? Это посильные упражнения для дыхательной системы, также важны прогулки на свежем воздухе, здоровое питание и витамины, минеральные вещества. Естественно, надо обязательно советоваться с врачом. Это минимальный перечень рекомендаций.

Если есть возможность, то курс реабилитации можно продолжить и в специализированных реабилитационных центрах типа санаторно-курортных или ещё каких-либо учреждениях", — пояснил собеседник "Правды.Ру".