Врачи объяснили, как не пропустить диабет

Диабет представляет собой хроническое заболевание, которое возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или при нарушениях в работе организма, которые мешают использованию вырабатываемого в организме инсулина.

"Диабет — одно из самых распространенных заболеваний в мире. По подсчетам экспертов Всемирной организации здравоохранения диабетом страдает не менее 7% населения планеты. Количество заболевших увеличивается с каждым годом, смертность от последствий диабета растет, а само заболевание стремительно молодеет", — сообщила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Викторовна Малиновская.

Врачи заявляют об эпидемии диабета, этот диагноз ставят всё большему количеству людей. Вместе с тем, диабет второго типа можно приостановить.

По словам медиков, диабет развивается под влияние таких факторов, как: ожирение, сидящий образ жизни, несбалансированное питание и злоупотребление фастфудом.

В течение длительного времени болезнь может никак не проявлять себя.

"Среди возможных симптомов диабета — частое мочеиспускание, жажда, чрезмерное чувство усталости, повышенный аппетит. Эти признаки чаще сопровождают диабет 1 типа и могут быть слабо выражены при диабете 2 типа, — напоминает Ольга Малиновская. — В любом случае, внезапное появление этих симптомов должен стать поводом для обращения к врачу и обследования".

Для того чтобы предотвратить развитие заболевания, нужно сдать анализ на гликированный гемоглобин (HbA1C).