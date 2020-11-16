Гранат и зелёный чай убивают COVID-19 на 80%

Немецкие вирусологи обнаружили, что есть натуральные продукты, употребление которых способствует подавлению до 97% патогенов COVID-19.

Оказывается, дезинфицирующий действием обладают соки черноплодной рябины и граната. Так, употребление черноплодной рябины снижает активность COVID-19 на 97%, а сока граната и зелёного чая — на 80%, сообщает РИА Новости.

Это объясняется тем, что данные напитки являются источником растительных полифенолов. Они негативно влияют на коронавирус.

Результаты исследования ещё должны будут подтвердить эксперты научного сообщества.

Ранее врачи составили список продуктов, которые рекомендуется есть пациентам, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. По словам специалистов, COVID-19 может негативно отразиться на работе головного мозга, поэтому в рацион обязательно должны входить продукты питания, которые повышают уровень дофамина.