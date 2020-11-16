В Москве на вакцинацию от коронавируса выделят 10 млрд рублей

Власти Москвы планируют потратить из городского бюджета почти 10 миллиардов рублей на вакцинацию от коронавируса в следующем году.

Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.