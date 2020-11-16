Власти Москвы планируют потратить из городского бюджета почти 10 миллиардов рублей на вакцинацию от коронавируса в следующем году.
Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
"В проекте бюджета 2021 года расходы на приобретение вакцин составят 12,7 млрд рублей, что выше 2020 года, из них чуть меньше 10 млрд рублей — вакцинация от коронавирусной инфекции в 2021 году", — пояснил чиновник.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.