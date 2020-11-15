Красное вино оказалось бесполезным при коронавирусе

В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы употребление красного вина может способствовать выздоровлению от коронавируса.

Эту теорию опроверг врач-нарколог Руслан Исаев. По его словам, большинство утверждений о пользе этого напитка не более чем мифы.