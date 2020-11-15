В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы употребление красного вина может способствовать выздоровлению от коронавируса.
Эту теорию опроверг врач-нарколог Руслан Исаев. По его словам, большинство утверждений о пользе этого напитка не более чем мифы.
"Много было публикаций о пользе красного вина. Якобы при употреблении в умеренных дозах оно обладает противоопухолевым эффектом, а также якобы спирт отрицательно влияет на развитие бактерий и вирусов. Но это всё единичные публикации", — пояснил специалист.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.