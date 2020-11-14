Суточный прирост новых заболевших в РФ впервые составил почти 23 тысячи

В России продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. Впервые с начала пандемии суточный прирост новых инфицированных составил 22 702 человек.

Общее количество инфицированных достигло 1903253. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением недуга.