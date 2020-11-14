В России продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. Впервые с начала пандемии суточный прирост новых инфицированных составил 22 702 человек.
Общее количество инфицированных достигло 1903253. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением недуга.
"За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 730 (25,2%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении штаба.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.