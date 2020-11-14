Приобретать бесконтактный градусник для домашнего пользования — бессмысленно.
Об этом "Комсомольской правде" рассказал врач общей практики Александр Доленко. По его мнению, точность таких градусников значительно уступает классическим стеклянным измерительным приборам.
"Хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения", — пояснил медик.
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