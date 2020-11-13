В Москве назвали число детей, госпитализированных с COVID-19

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал о количестве детей, которые проходят лечение от коронавируса в столичных больницах.

"Всего в московские больницы было госпитализировано около двух тысяч детей", — сообщил он в интервью РИА "Новости".

По данным на 7 ноября 2020 года "ковид" диагностирован у 34 790 детей, 65% из этого количества — учащиеся 6-11 классов.

"В период пандемии было госпитализировано 1908 детей, 92,5% из них со среднетяжёлой формой, 4,3% — с тяжёлой", — уточнил он.

Ранее заместитель директора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов рассказал об особенностях протекания коронавирусной инфекции у детей. Он пояснил, что у большинства заболевших детей наблюдается незначительное повышение температуры тела, першение или дискомфорт в горле, умеренный сухой кашель, в редких случаях — потеря вкуса и обоняния.