Два симптома на лице могут говорить о повышенном давлении

Гипертония может быть у людей любого возраста. К факторам, провоцирующим это заболевание, относятся диабет, ожирение и злоупотребление алкоголем.

Часто симптомы гипертонии остаются незамеченными, пока не становится слишком поздно.

На повышенное давление могут указывать ощущение слабости в мышцах лица, его онемение, сообщает Express. Эти ощущения могут распространяться на руки и ноги. В таком случае нужно срочно обратиться к врачу.

Онемевшее лицо может говорить о гипертоническом кризе. Он возникает, когда артериальное давление поднимается до опасно высокого уровня.

Гормоны стресса сужают сосуды и могут спровоцировать временные скачки артериального давления. Под воздействием длительного стресса могут сформироваться привычки, негативно влияющие на работу сердца. К ним относится переедание, плохой сон, злоупотребление спиртными напитками.

Ранее специалисты выяснили, что для снижения кровяного давления помогают не только лекарства, но и определённые продукты.