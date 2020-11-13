Медики перечислили "зимние" фрукты, обеспечивающие защиту лёгких

Употребление фруктов с высоким содержанием витамина C и других важных для организма веществ помогут защитить лёгкие от воспаления и в сложный эпидемиологический период, сообщает портал Med-heal. ru.

Одним из наиболее полезных "зимних" фруктов являются апельсины.

В их состав входят антиоксиданты, которые эффективны в борьбе с воспалительными процессами. Также этот фрукт является источником клетчатки, способствующей улучшению работы кишечника и, следовательно, иммунной системы.

Также стоит включить в свой рацион гуаву. Употребление этого фрукта помогает оптимизировать процессы метаболизма.

Справиться с вирусом поможет регулярное употребление граната.

Клубника содержит большое количество полезных минералов, поэтому её тоже рекомендуется включить в рацион.

Отличным источником энергии и ценных веществ является киви. Употребление винограда, насыщенного полезными соединениями, помогает очистить организм от токсинов.