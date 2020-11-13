Употребление фруктов с высоким содержанием витамина C и других важных для организма веществ помогут защитить лёгкие от воспаления и в сложный эпидемиологический период, сообщает портал Med-heal. ru.
Одним из наиболее полезных "зимних" фруктов являются апельсины.
В их состав входят антиоксиданты, которые эффективны в борьбе с воспалительными процессами. Также этот фрукт является источником клетчатки, способствующей улучшению работы кишечника и, следовательно, иммунной системы.
Также стоит включить в свой рацион гуаву. Употребление этого фрукта помогает оптимизировать процессы метаболизма.
Справиться с вирусом поможет регулярное употребление граната.
Клубника содержит большое количество полезных минералов, поэтому её тоже рекомендуется включить в рацион.
Отличным источником энергии и ценных веществ является киви. Употребление винограда, насыщенного полезными соединениями, помогает очистить организм от токсинов.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.