Американские учёные совместно с коллегами из Испании провели исследование, в результате пришли к выводу, что употребление грецких орехов, фундука и миндаля положительно влияет на мужскую фертильность. Вывод специалистов в интервью "Правде.Ру" прокомментировала диетолог центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова.

"Да, это так. Почему орехи положительно влияют именно на фертильность? Во-первых, это источники полноценного белка, а белок всегда очень нужен, особенно мужчинам. Во-вторых, в них содержатся полезные жирные кислоты, которые хорошо влияют на обмен веществ.

Самое главное, что в орехах и в семенах (особенно в тыквенных семечках) содержится большое количество такого минерального вещества как цинк. А цинк как раз очень нужен для того, чтобы хорошо проходил сперматогенез, для того, чтобы сперматозоиды были максимально подвижны. Поэтому потребление орехов, семян очень благотворно влияет именно на мужское здоровье", — пояснила собеседница "Правды.Ру".